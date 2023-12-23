Уникальные снимки мыльных пузырей на морозе показал фотограф из Новосибирска
Новосибирский фотограф Андрей Пристяжнюк продемонстрировал результаты необычного эксперимента – он запечатлел мыльные пузыри на морозе.
Снимки получились, действительно, впечатляющими. На поверхости сферы мыльных пузырей при низких температурах образуются узоры, похожие на ледяные звёзды. При этом, как признался Аднрей BFM-Новосибирск, для него важно, чтобы узор занимал лишь часть пузыря, и оставались места, где его нет, тогда это выглядит более эффектно.
Кроме того, фотограф рассказал о процессе получения подобных снимков.
«Надо делать всё очень быстро. От момента надувания пузыря, до получения кадра проходит не более 10 секунд. При этом нужно, чтобы был морозец, минимум, градусов 15-20, чтобы образовывался узор, а он образуется очень быстро. То есть, нужно успеть не только надуть пузырь, но и сфокусироваться (в автоматическом режиме я не снимаю), и только тогда сфотографировать. Но я умудрялся и по три за раз надувать и снимать», – поделился Пристяжнюк.
В конце прошлого года Андрей сделал серию из 400 макроснимков снежинок. После экспериментов этого года, фотографий морозных мыльных пузырей в его коллекции даже больше, чем снежинок.