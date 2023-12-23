Уникальные снимки мыльных пузырей на морозе показал фотограф из Новосибирска

«Надо делать всё очень быстро. От момента надувания пузыря, до получения кадра проходит не более 10 секунд. При этом нужно, чтобы был морозец, минимум, градусов 15-20, чтобы образовывался узор, а он образуется очень быстро. То есть, нужно успеть не только надуть пузырь, но и сфокусироваться (в автоматическом режиме я не снимаю), и только тогда сфотографировать. Но я умудрялся и по три за раз надувать и снимать», – поделился Пристяжнюк.