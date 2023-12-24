Пластический хирург объяснил стремительное похудение  Ивлеевой

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что похудела на 17 кг за полгода.

Как пишет «Комсомольская правда», в сети предположили, что так же как и многие звезды шоу-бизнеса, Ивлеева применяла медицинский препарат. Речь идет о так называемых «уколах стройности». Укол дорогой – более тысячи долларов в месяц.

После похудения на «уколе стройности» звезды неожиданно сильно «сдуваются» и выглядят – буквально истощенными, на лицо – изможденный внешний вид как у Ивлеевой.

«Проще говоря, этот препарат «топит» подкожно-жировую клетчатку, но ни в каком-то определенном месте, как это делают допустим, липолитики – а во всем организме, в том числе и на лице. Поэтому на лице у пациентов, которые используют этот препарат, это все читается. Мы видим перед собой лицо максимально астеничного человека», – заявил член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков.

Журналисты поинтересовались у хирурга, могла ли Ивлеева похудеть таким образом.

«Могла. Так как недавно она предстала перед нами в экстравагантном наряде (точнее без наряда), и мы не видим никаких следов оперативных вмешательств на теле и лице», – заявил хирург.