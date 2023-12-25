Терапевт рассказала, как защитить кожу от ветра и мороза

Как защитить кожу от экстремальных температур и сохранить красоту и свежесть, рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

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Эксперт отметила, что от сильного мороза кожа становится очень сухой, теряет эластичность, шелушится. На ней образуются трещины, ранки, покраснения.

Важно определить, к какому типу относится кожа: к комбинированному, жирному или сухому, ведь именно по типу кожи и подбирается правильный уход.

Алиева уточнила, что уходовые средства должны содержать компоненты кислот, гидрофиксаторы, пантенол, витамин Е, витамин А, полисахариды, глицерин. Наносить крем нужно за полчаса до прогулки, чтобы он впитался.

— Если мороз очень сильный, а вы вынуждены, например, ждать транспорт на остановке, то можно половину лица закрыть шарфом, — посоветовала врач.