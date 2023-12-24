Актриса Бочкарева призналась, что потратила 2 млн рублей на операцию у Хайдарова

Актриса Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова за 2 млн рублей. Об этом звезда "Счастливы вместе" сказала в шоу "Ты не поверишь!". Стало известно, что актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. - "Газета.Ru"), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы. Бочкарева призналась, что предлагала хирургу сделать ей операцию сразу после родов - в роддоме. Однако хирург отказался и посоветовал актрисе сначала восстановится после рождения третьего ребенка. О пополнении в семье звезды стало известно в апреле 2023 года. Хайдаров добавил, что планирует продолжить работать с Бочкаревой. В будущем он намерен поработать с грудью актрисы. В марте 2023 года хирург сделал несколько пластических операций на животе и лице певцу Филиппу Киркорову. Также Хайдаров сделал звезде коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. Киркоров уточнял, что врач откачал ему 30 литров жира.