В Саратове горел бывший купеческий дом

квыявленным объектам культурного наследия натерритории Саратова как «Дом купца Иванова», который жил внем вначале прошлого века. Его признали аварийным 30января 2015 года сосроком реконструкции до1февраля 2016 года. Статус выявленного памятника непозволяет сносить дом Иванова, ноникакой реконструкции здесь непроводилось, здание обветшало. Летом 2019 года