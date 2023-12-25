В Саратове горел бывший купеческий дом
Наулице Вавилова вСаратове вчера, 24декабря, вечером горел двухэтажный нежилой дом, который относится кпамятникам культуры. ОЧПсообщила пресс-служба ГУМЧС пообласти.
Сигнал овозгорании дома № 16 поулице Вавилова поступил пожарным в20.48. Натушение выехали пять расчетов. Открытый огонь ликвидировали заполчаса. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто непострадал.
Дореволюционное здание наВавилова
квыявленным объектам культурного наследия натерритории Саратова как «Дом купца Иванова», который жил внем вначале прошлого века. Его признали аварийным 30января 2015 года сосроком реконструкции до1февраля 2016 года. Статус выявленного памятника непозволяет сносить дом Иванова, ноникакой реконструкции здесь непроводилось, здание обветшало. Летом 2019 года
обрушение стены дома Иванова. Вавгусте 2020 года здание
мэрия.