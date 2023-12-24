Mash: недалеко от Кремля женщина упала в ледяную Москву-реку

Женщина, прогуливавшаяся по Большому Каменному мосту в российской столице, упала в ледяную Москву-реку. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash. Как указано в публикации, инцидент произошел недалеко от Кремля. При этом после падения в воду женщина самостоятельно доплыла до берега, но выбраться на набережную без помощи других людей ей не удалось. В результате на место на катере прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели помогли пострадавший выбраться из реки, после чего передали врачам скорой помощи. Согласно материалу, медики осмотрели женщину и оказали ей первую помощь. Другие подробности о произошедшем, включая возможные травмы и причины падения жительницы города в ледяную воду, на данный момент не уточняются. 17 декабря муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска сообщила о девушке, провалившейся под лед на реке Обь. В заявлении уточнялось, что попавшую в беду 18-летнюю сибирячку заметил оказавшийся рядом рыбак и сразу позвонил в экстренные службы. Однако мужчина не стал дожидаться прибытия спасателей, поспешив на помощь пострадавшей. Очевидцу удалось достать девушку из воды, после чего прибывшие на место специалисты оказали ей медицинскую помощь.