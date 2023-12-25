Самые провальные образы звезд в 2023-м году

Недавно известный и авторитетный журнал в мире моды Vogue выдал свой список самых хорошо одетых звёзд уходящего года. В него попали Рианна, Бейонсе, Тильда Суинтон, Джейкоб Элорди, Мэйси Уильямс, Тейлор Рассел и др. Что ж, приятно, когда усилия твоих стилистов оценивают по достоинству, хуже, когда они вызывают обратную реакцию - насмешки, мемы и откровенное осуждение. В этом обзоре вспомним, кто из известных людей "проколося" в этом году на почве моды. А может, напротив, достиг своей цели, с какой стороны посмотреть.

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Бьянка Цензори

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Итальянская модель вышла замуж за американского рэпера Канье Уэста в разгар скандала, связанного с его антисемитскими заявлениями. Последовавшие после этого появления на публике в слишком откровенных нарядах никого, впрочем, не удивили. Канье влияет на манеру одеваться каждой своей женщины. Пика модное "самовыражение" Бьянки достигло летом в Италии, где она щеголяла в полупрозрачных одеяниях без нижнего белья. В конце концов, власти Венеции запретили супругам передвигаться по городу на водном такси после того, как они устроили на одной из лодок настоящий стриптиз, и отличился тогда уже сам автор и вдохновитель "голых луков" Цензори Уэст.

Флоренс Пью

Inc-News

Несмотря на признание заслуг в кино, 27-летняя актриса не может этим похвастаться в плане стиля. В феврале на присуждении в Лондоне премий кинокритиков она появилась в красном платье, напомнив о начале 2000-х. Причём, не платье вызвало нарекания, а большая ковбойская шляпа, которой она сопроводила вечерний наряд.

На церемонии вручения "Оскара" Флоренс, вновь, предстала в несочетающихся элементах - в пышном, навеянном историческим костюмом, платье и...мини-платье, напоминающем о шортах-велосипедках. Все разговоры о неумении одеваться саму Флоренс волнуют мало.

Inc-News

В интервью Elle она сообщила:

"Мне всегда была интересна "громкая" одежда. Подростком я покупала самые эпатажные вещи и сшивала их вместе... Я стала более уверенной в последние несколько лет, и по-моему, не в последнюю очередь благодаря одежде, которую я ношу".

Кэти Перри

Певица часто попадает в списки плохо одетых знаменитостей - то в виде канделябра придёт на очередную церемонию, то в виде гамбургера. В этом году Кэти обвинили в том, что она неправильно оделась на коронацию Карла III. Существует негласное правило - никто не должен затмевать короля на его "празднике жизни". "Это серьёзное мероприятие государственного масштаба. Вы должны выглядеть красиво, достойно и соответствовать уровню. Не думаю, что вы увидите на богослужении людей, пытающихся выделиться", - сообщил Marie Claire королевский эксперт Кинси Шофилд.

Inc-News

А Перри всего-то появилась в Вестминстерском соборе в костюме лавандового цвета от Vivienne Westwood и объёмной шляпе в тон. Размеры головного убора заставили испытывать неудобства соседей певицы, и позже пользователи соцсетей удивлялись, как её сразу не вывели из аудитории. Причём, пострадала немного от шляпы и сама Кэти, перед началом коронации она долгое время не могла найти место из-за широких полей, попала на камеру и, в конце концов, видео с ней разошлось на интернет-мемы.

Inc-News

Майя Хоук

Восходящая звёздочка американского кинематографа, талантливая дочка Умы Турман и Итана Хоука также пару раз отличилась в этом году на крупных мероприятиях. С точки зрения смешения стилей. В мае она посетила Каннский кинофестиваль, выйдя на ковровую дорожку в вечернем, как у оперных див, платье тёмно-зелёного цвета. Впрочем, этот роскошный образ, по мнению законодателей моды, разрушили аксессуары - дискотечные перчатки неонового голубого цвета и белые хипстерские сапоги.

Inc-News

А в июне она пришла на премьеру фильма Уэса Андерсона в открытом чёрном платье с пайетками и таком же чепчике. "Я - большой фанат чепчиков... Это очень подходит стилистике Уэса Андерсона, очень подходит Майе", - прокомментировал стилист Хоук Гарри Ламберт. Однако модные критики идею не оценили и заявили, что головной убор из 1920-х выбивается из стилистики "маленького чёрного платья" актрисы, сшитого в диоровской эстетике 1950-х.

Inc-News

Хайди Клум

В перерывах между эпическими разработками костюмов на Хэллоуин, модель и телеведущая продолжает придерживаться курса на то, чтобы выделяться из толпы. Даже в ущерб законам красоты и гармонии. В этом году она показала серию не очень удачных образов, заставивших о ней говорить ещё долго после окончания светских событий. Её образ на "Золотом глобусе" - платье мини с пайетками, украшенное лиловым боа - был негласно признан худшим за всю историю существования премии.

"Хайди продолжает традицию служения только Хэллоуину", - написал один из пользователей X. "Клум выглядит отлично для прослушивания на роль злодейки в фильм про Барби", - добавил другой.

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Позже, на благотворительный вечер, устроенный фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, звезда пришла в жёлтом объёмном жакете с перьями и такого же цвета платье. Подписчикам она напомнила куклу-марионетку.

Inc-News

Ну, и финалом стало её нескромное платье на Каннском кинофестивале. В соцсетях развернулась целая дискуссия на тему, зачем в наряде канареечного цвета сделано столько вырезов. Не иначе, это последствия жестокой битвы между канарейкой и кошкой, пошутил один из подписчиков.