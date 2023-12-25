В Екатеринбурге ищут пропавшего 19-летнего парня
Пропавшего в Чкаловском районе 19-летнего парня ищут в Екатеринбурге. Сергей Олегович Муратов нуждается в медицинской помощи.
Приметы юноши, о местонахождении которого неизвестно с 24 декабря: носит очки, рост 176 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в тёмно-синий пуховик, чёрные джинсы, тёмно-серую шапку, коричневые ботинки, чёрную футболку, чёрную кофту.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего молодого человека, просят сообщить информацию по телефону инфорга поискового отряда «ЛизаАлерт» Юлии: +7 (965) 53-333-99 или по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.
ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что в Екатеринбурге продолжаются поиски двух пропавших подростков – 14-летнего Жахонгира Рузиева и 16-летней Валерии Сазоновой.