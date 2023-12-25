Младшая сестра Кейт Мосс порадовала фанатов снимками в нижнем белье

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась в откровенном образе и показала фото поклонникам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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25-летняя манекенщица порадовала фанатов снимками, на которых она позирует на кровати в кружевном нижнем белье черного цвета. Свой образ знаменитость дополнила полупрозрачными перчатками и высокими чулками. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.