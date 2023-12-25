Столичный портал потребителя подготовил рекомендации по покупке подарков

Как выбрать подарок, купить его и, если возникнет необходимость, вернуть обратно, можно узнать в инструкциях и статьях на портале потребителя. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В преддверии новогодних праздников покупательская активность возрастает: нужно приобрести подарки, выбрать идеальное платье или костюм для встречи Нового года, нарядить елку, украсить квартиру и накрыть на стол. Чтобы это время запомнилось только приятными эмоциями и радостными впечатлениями, рекомендуем изучить подборку полезных материалов и публикаций на портале потребителя, которые позволят узнать больше о выборе и покупке игрушек, украшений, книг, подарочных сертификатов, бытовой техники и электроники, в том числе в рассрочку или кредит», – говорится в сообщении.

Так, на портале потребителя опубликовано около 230 полезных материалов – статей, видеоинструкций и рекомендаций. С их помощью можно на конкретных примерах узнать о правилах продажи продуктов питания, одежды, игрушек, бытовой техники и электроники, автомобилей, требованиях к договорам на оказание услуг и выполнение работ.

Отмечается, что материалы изложены понятным языком и помогают горожанам отстаивать свои права при возникновении спорных ситуаций, а также избежать повторения ошибок в будущем. Все публикации составляют специалисты с учетом запросов самих потребителей.