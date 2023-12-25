Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян украсила дом бельем и эльфами

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян украсил загородный дом к Новому году и показала результат. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В этом году блогерша сделала ставку на белый и украсила интерьер подарками, обтянутыми бельевым трикотажем ее собственного бренда Skims. Ким Кардашьян предлагает использовать такую упаковку несколько раз. Раковину в доме она наполнила коричневой жидкостью и положила в нее эльфов. По коридору она расставила аллею из елок, усыпанных снегом.

В ноябре Ким Кардашьян выпустила новую модель нижнего белья собственного бренда Skims. На сайте представлена новая модель боди с лифтинг-эффектом. Модель доступна в трех базовых цветах: черном, светло- и темно-бежевом. Под ягодицами предусмотрена специальная лента, которая их подтягивает. Стоимость одного боди 78$ (около 2500 рублей).

А позже звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила необычные базовые лифчики, которые вызвали ажиотаж по всему миру.