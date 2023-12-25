Объявлена лучшая модель 2023 года

Американская фотомодель Анок Яй стала лучшей моделью 2023 года по версии Models.com. Итоги конкурса объявили на официальном сайте портала.

26-летняя манекенщица оказалась первой в списке после подсчета голосов профессионального жюри, в которое вошли известные фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты. Читатели сделали аналогичный выбор, также проголосовав за Яй. Известно, что модель сотрудничала с многочисленными люксовыми брендами, такими как Prada и Estée Lauder.

Второе место, по мнению экспертов модной индустрии, заняла американская фотомодель Палома Эльсессер. В свою очередь интернет-пользователи проголосовали за американскую манекенщицу палестинско-голландского происхождения Беллу Хадид.

В то же время среди мужчин лидерами стали Кит Батлер и Матье Симоно, разделив первое место в упомянутой категории благодаря голосам специалистов и пользователей сети.