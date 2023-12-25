Пейте воду и носите перчатки: как сохранить кожу рук в зимний период

В зимнее время наша кожа, особенно на руках, нуждается в тщательном уходе и защите. Резкие перепады температур, холодный воздух и недостаточное питание могут привести к сухости и раздражению. Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска дает советы, которые помогут сохранить кожу рук в отличном состоянии в зимний период. Носите защитные перчатки и избегайте горячей воды Выходя на улицу в холодную погоду, наденьте перчатки. Это поможет защитить кожу рук от прямого контакта с холодным воздухом. Также наш эксперт советует носить перчатки при выполнении домашних работ. Это предотвратит раздражение. А мыть руки лучше теплой водой. «Горяая вода может вымывать естественные масла с кожи, что приводит к ее сухости. Также стоит ограничить время контакта с водой, чтобы избежать дополнительного обезвоживания», — рассказывает Елена Мановска. Используйте крем, маски и обертывания Основа ухода в зимний период — регулярное использование увлажняющего крема. Елена рекомендует выбирать средства с натуральными ингредиентами, такими, как масло ши или кокосовое. «Они обладают высокой способностью удерживать влагу, предотвращая ее потерю и создавая защитный барьер. Это помогает сохранить кожу рук гладкой и мягкой», — рассказывает эксперт. Увлажнить и смягчить кожу помогут питательные маски и обертывания. Вот что говорит Елена: «Натуральные ингредиенты, такие, как оливковое масло, мед или алоэ вера, могут быть использованы для создания домашних средств». Питайтесь правильно и пейте достаточно воды Чтобы сохранить кожу рук в отличном состоянии, необходимо не только увлажнять и защищать ее снаружи, но и поддерживать здоровое питание и увлажнение организма изнутри. Питайтесь пищей, богатой антиоксидантами и минералами. Важно пить достаточное количество воды. Улучшить состояние кожи рук поможет и прием витаминов. Они оказывают действие на биохимическом уровне, взаимодействуя с клетками и ферментами. Таким образом поддерживают нормальное функционирование кожи, способствуют ее восстановлению. Вот какие витамины наш эксперт советует обязательно включить в свой рацион: « Витамин Е: имеет сильные антиоксидантные свойства, защищая кожу от повреждений и ускоряя процесс заживления. Также он помогает удерживать влагу в коже, улучшая ее эластичность. Витамин C: стимулирует производство коллагена, который обеспечивает упругость и гладкость эпидермиса. Он также является мощным антиоксидантом, защищая от окислительного стресса. Витамин D: играет важную роль в регенерации клеток и иммунной системы. Помогает укрепить защитный барьер кожи и уменьшить ее чувствительность к раздражителям. Витамин А: способствует обновлению клеток и поддержанию гладкости. Может помочь снизить пигментацию и улучшить тон», — поделилась с нами Елена.