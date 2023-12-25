В старому году принято оставлять все прошлое. Например, вещи.

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Многие модницы могут радоваться, ведь стало известно, какие шапки станут антитрендом зимы 2024, а значит с ними точно можно распрощаться в уходящем 2023 году.

Шапка с помпоном

Кажется, что с этими шапками наконец пришло время попрощаться. Несмотря на то, что они уже несколько лет являются одними из самых популярных среди людей. Раньше такие шапки носили с шубами, а мех помпона был в цвет меха верхней одежды, но время идет и теперь такую одежду принято сочетать с более объемными шапками. Однако в этом году набирает популярность головной убор с ушками. Многие звезды, в том числе и Анастасия Ивлеева, Александр Рогов и Джулия Фокс во всю сочетают такую новинку со своими зимними вещами.

Шапка со стразами

Привычные шапки, которые обклеены стразами по кругу, тоже уходят из моды. Теперь они ассоциируются с уже устаревшими концепциями моды, которые не соответствуют современным тенденциям. В последние годы модные тенденции в большинстве случаев склоняются к минимализму и естественности. Поэтому лучше всего подобрать себе головной убор с жемчужной вышивкой по канту.

Шапка из тонкого трикотажа без отворота