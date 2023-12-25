57-летняя Екатерина Андреева раскрыла секреты моложавой внешности

Российская телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секреты своей молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В первую очередь 57-летняя знаменитость рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей.

«Зимой я всегда меняю марку, чтобы не было привыкания к одному продукту, и использую средство в течение 4-5 месяцев», — рассказала она.

Помимо этого, звезда призвала спать в полной темноте при температуре в комнате 20 градусов. Также она посоветовала пить чистую воду и заниматься спортом. «Много и быстро ходите», — уточнила она. В заключение Андреева отметила важность здорового и крепкого сна.