В Калужской области зарегистрировали 25 новых случаев гриппа и более 13 тысяч ОРВИ

Об эпидемической ситуации в Калужской области на 51 неделе уходящего года рассказали в управлении Роспотребнадзора. В регионе в период с 18 по 24 декабря зарегистрировали 13 286 новых случаев ОРВИ и 25 случаев гриппа. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 132,8 на 10 тысяч населения, что на 73,1% выше уровня порогового значения. В Калуге на прошлой неделе официально зафиксировали 8 247 новых случаев ОРВИ и 14 случаев гриппа, показатель заболеваемости составил 237,4 на 10 тысяч совокупного населения, что на 223,9% выше среднемноголетних значений. Количество госпитализированных больных с симптомами ОРВИ значительно увеличилось: в стационары госпитализировали 56 человек. По данным Минобра, в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями, классы в школах Калужской области продолжают переводить на дистанционное обучение, всего частично или полностью прекратили занятия 36 школ.