Телеведущая Лера Кудрявцева назвала себя страшной без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост о себе и самооценке в своем Telegram-канале. 52-летняя телеведущая рассказала, что сейчас "мысли в ее голове, как в лабиринте — бегут, а выхода не найдут". "Я очень скучная и серьезная, когда дома. И страшная, когда без мейка. И я не знаю, зачем я это все пишу в 2.30 ночи. А еще ненавижу стервятников и толпу. Все ошибаются! Все учатся на ошибках. Нет плохих людей — есть причины, почему они такими являются на данный момент. Всегда на все есть причина!" — написала Кудрявцева. 11 декабря Лера Кудрявцева рассказала, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения и звонки с беспокойствами и предложениями помочь. Многие спрашивали, как она себя чувствует. Звезда призналась, что ей очень плохо и она не хочет отвечать каждому в таком состоянии. Телеведущая в нецензурной форме высказала свое недовольство о звонках подобного типа. Лера Кудрявцева отметила, что раз такие люди так хотят помочь, то лучше бы прислали ей мандарины или цветы.