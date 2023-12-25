Сумка-металлик: с чем и как носить главный тренд сезона

В новом сезоне в повседневную моду входят не только серебряные брюки, которые теперь надевают и в офис, а также сумки-металлик. Модели, ослепляющие блеском, не должны ждать своего часа, пока вы соберетесь в театр или на вечеринку.

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Отправляйтесь с ними в офис, на прогулку. А мы подскажем, как и с чем носить самые трендовые модели сезона.

Как стилизовать металлическую сумку

Сочетайте с контрастными тканями в одежде, играйте с текстурами и фактурами. Если, конечно, вы склонны к экспериментам и не боитесь выделяться. В идеале самым гармоничным сочетанием с металлизированной сумкой создают ткани мягких пастельных тонов. Можно добавлять украшения в тон.

Как мы выбирали лучшие металлические сумки

Все зависит от того, что вы для себя выбираете, куда пойдете с этой сумкой. Насколько вам важна ее функциональность. Представляем самые трендовые модели сезона, а выбирать вам. Клатч-трансформер с ремешком Вариант для тех, кто не определился — одновременно и клатч, и сумка. В комплекте к такой модели идет плечевой ремень из кожи и ремень на цепочке. Вариант для свиданий или прогулок.

Мягкая сумка-тоут с металлизированной цепочкой

В этой модели собраны сразу несколько трендов: она мягкая по фактуре, металлизированная и тоут по форме. Универсальная модель, в которую поместится множество вещей, включая все гаджеты и документы. Для офиса и переговоров — самое то. Сумка с женственным характером хорошо обыграет классические костюмы. Дополнительных очков добавят украшения, если вы их наденете.

Сумка через плечо цвета металлик

Похожую модель очень любит брать Дженнифер Лопес на вечерние мероприятия. Кажется, эта сумка просто создана, чтобы попадать в свет софитов. Выбирайте этот вариант, если отправляетесь на свидание, вечеринку и хотите добавить в образ пафоса.

Сумка-ведро