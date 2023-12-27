В Оренбурге открылся отремонтированный филиал поликлиники № 6

После капитального ремонта открылся филиал поликлиники № 6 Оренбургской городской больницы № 1. Об этом рассказали в правительстве области.

Ремонт проведен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас медучреждение в смену обслуживает 11 536 человек.

«Сегодня мы открыли двери обновленной поликлиники. Современной, комфортной, оснащенной всем необходимым медицинским оборудованием. Многое зависит от работы поликлинического отделения. Своевременная диагностика позволяет выявить серьезные заболевания на ранних сроках и выбрать правильную тактику лечения. Порядка 80-85% обращений приходится именно на поликлинику, поэтому мы направляем внимание в первую очередь на модернизацию первичного звена здравоохранения», – сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.