Улыбка мамина! Марина Зудина вышла в свет с дочерью от Олега Табакова

Поклонники Олега Табакова приятно удивлены обликом его повзрослевшей дочери от Марины Зудиной. Новым снимком с подростком знаменитая мать похвасталась в социальных сетях.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина похвасталась повзрослевшей дочерью от легендарного актера. Мария в этом году отметила 17-летие и все чаще стала выходить в свет со знаменитой мамой. Девушка вовсю принимает участие в съемках для глянца и привыкает ко всеобщему вниманию. Побывала Мария с мамой и на празднике в честь 130-летия ГУМа.

В кадре подросток позирует стоя рядом с лучезарно улыбающейся родительницей и выглядит довольной происходящим вокруг них действием. Ярмарка, каток, приятная музыка и сверкающие гирляндами здания. новогоднее настроение просто витало в воздухе!

На Маше был теплый светлый пуховик с мехом на капюшоне, в руках — стильная сумка, волосы распущены. Девушка выросла настоящей красавицей, пишут в сети. С каждым годом она становится все больше похожа на своего отца, хотя некоторые фанаты Зудиной видят в ней и черты матери. Например, улыбку.