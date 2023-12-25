Стилист назвала истинные мужские цвета

Стилист назвала истинными мужскими цветами розовый и красный
Синий — женский цвет, он успокаивающе воздействует на психику.
Однако в какой-то момент они поменялись местами. Сейчас неверно считается, что мальчиков нужно одевать в одежду голубых тонов, а девочек — в розовых. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала стилист-имиджмейкер Мария Куликова.
«На самом деле красный — мужской цвет, синий — женский. Синий цвет нашу психику гасит, эмоциональный, энергичный такой настрой, а красный, наоборот, возбуждает. В какой-то момент всё переместилось. Мужчинам, мальчикам стали предлагать голубой и синий. Зайти в детский магазин и попытаться что-то найти не в голубых, в других оттенках для парня очень сложно, как и для девочки — не розовых. Произошёл перевёртыш, поэтому прекрасные мужские цвета — красный, розовый, а женские — голубой и синий. Можно, конечно, менять, варьировать. Истории, что розовый для девочек, — не знаю, кто это придумал».