На Челюскинской провели уборку придомовой территории

25.12.2023 Сотрудники коммунальной службы провели работы по уборке придомовой территории на Челюскинской улице. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник района Лосиноостровский». «Специалисты после обследования территории, которая была указана в обращении, провели работы по уборке. Сейчас территория находится в нормальном состоянии. Нарушение устранено», — сообщили в районном «Жилищнике». Ранее жительница района пожаловалась, что на Челюскинской, 6, корпус 2 не убрана придомовая территория. Женщина попросила оперативно провести уборку.