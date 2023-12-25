Ирина Дубцова похвасталась идеальным макияжем

Декабрь — максимально напряженный для всех артистов месяц. Вот и Ирина Дубцова отмечает, что ужасно устала. Но, невзирая на недосып, певица продолжает поражать поклонников красотой и идеальным макияжем даже под конец рабочего дня.

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Любая женщина знает, что сохранить макияж в идеальном состоянии на протяжении всего дня — задача не из легких. То помада съедена, то тушь немного размазалась, а то и тени «потекли». Но Ирина Дубцова в начале второго ночи, вернувшись домой после очередного декабрьского выступления, выглядела так, словно только что вышла из салона красоты. Певица призналась, что здорово устала и хочет спать.

«Час тринадцать, я доползла до дома, — призналась Дубцова. — Еще даже не умывалась и не принимала душ».

Декабрь, призналась артистка, крайне напряженный месяц и так было всегда. Но она привыкла и держится очень позитивно. А записывая видео певица отметила и то, что отлично выглядит даже среди ночи.

«Усталости совсем не видно. Красота какая неземная. И не размазалась тушь совсем!», — иронизирует знаменитость.