Звездный нейл-мастер показал изумрудный маникюр Селены Гомес

Порой кажется, тренд на тот или иной маникюр зарождается если не в социальных сетях звездного нейл-мастера Тома Бачика, то точно у Селены Гомес. Актриса пользуется его услугами много-много лет, и такое ощущение, что каждый ее новый метод покрытия или дизайн выходит в топ рейтингов всех глянцевых журналов. А все потому, что Том максимально удачно подбирает сезонные оттенки. Накануне он, обновляя маникюр Селене, отказался от традиционного в это время красного цвета и выбрал изумрудный. Уж не знаем, что послужило вдохновением, камень в массивном перстне или рождественское настроение, но уже ясно, что такой дизайн идеально впишется в зимние праздники.