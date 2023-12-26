8 крутых идей для маникюра, завирусившихся в уходящем году

Предлагаем подвести итоги года в сфере нейл-трендов. Наверняка в список попали дизайны, которые вы делали на волне их популярности, но кое-что могло и пройти мимо вас — еще не поздно поэкспериментировать!

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Маникюр русалки

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Mermaidcore, или попросту маникюр русалки, отметился в трендах в начале лета, с выходом в прокат, как несложно догадаться, фильма «Русалочка». Фантастические оттенки голубого и синего в сочетании с перламутром позволят почувствовать себя Ариель, даже если вы сильно отстали от тренда.

Хромированный френч

Казалось бы, в случае с французским маникюром уже сложно придумать нечто принципиально новое, но в круговороте трендов сгодится любой креатив. В этом году мы видели самый разнообразный френч, который, похоже, не собирается выходить из моды. А самым заметным вариантом заслуженно стали «улыбки» с эффектом металлик. Просто, стильно и нарядно — эти качества, увы, не всегда удается совместить.

Барбикор

Барби, похоже, трендсеттер покруче Русалочки: давно мы не видели столько розового. И если образы в розовых оттенках решились примерить не все, маникюр актуального цвета в этом году носила чуть ли не каждая девушка. Не устояли перед повальным увлечением барбикором и знаменитости: помимо самой Марго Робби с забавным розовым дизайном ногтей в свет выходили Ники Минаж, Селена Гомес, Эмили Ратаковски и Дуа Липа.

Балеткор

От кокетства до балета один шаг. Во всяком случае, если речь идет о двух модных течениях 2023 года: так называемый coquette core и балеткор, которые часто пишут через слэш. Ленты, банты, корсеты, пастельные оттенки и немного блеска сделали 2023-й еще более нежно-розовым.

Cow girl

Ковбойские сапоги и шляпа на городской леди смотрятся отчасти карнавально, но все, кому жара навеяла настроение «Дикий-дикий Запад», могли поэкспериментировать с анималистичным принтом в виде пятен коровы. Вестерн, возможно, был не самым заметным трендом в этом году, но одним из самых оригинальных.

Прозрачный маникюр

Хочется свежий маникюр, но сложно определиться с цветом? Это совсем не обязательно, весь год то и дело в ход шли прозрачные объемные капли на ногтях, но модным апофеозом стал абсолютно прозрачный маникюр. Такой мы замечали у Меган Фокс и Doja Cat, а кроме того, тренд завирусился в Тиктоке.

Кофейный маникюр

В этом году всеми любимый напиток захватил мир маникюра. Список вариаций тренда напоминает меню модной кофейни: айс-латте, вишневый мокко, горячий шоколад и даже матча-латте. Самым эффектным, на наш взгляд, получился тот, что выглядит словно порция сливок в свежесваренном напитке. На эти космические развозы можно смотреть вечно.

Накрашенные наполовину