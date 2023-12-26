45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без косметики

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественную внешность на новом видео. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя артистка снялась, лежа в кровати на белой простыни, в майке бежевого оттенка на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала крупным планом лицо, на котором отсутствует косметика. Помимо этого, знаменитость распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны.

Кроме того, актриса также разместила снимок, на котором она, встав с кровати, предстала напротив зеркала в белом банном халате.