Дженнифер Лопес поддалась тренду и вышла в свет в "грязных" джинсах

Вместе со своей мамой и сестрой, звезда отправилась за покупками, но ее одежда казалась не вполне обыденной. Вместо привычного гламура, Дженнифер Лопес выбрала стиль, который резко контрастировал с ее статусом.

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В мире моды текущий писк – носить одежду, словно она испачкана в грязи. Известные личности одинаково стремятся заполучить эти новые дизайнерские джинсы, которые уже окрестили вершиной стиля текущего года в журналах с блестящими обложками.

Вызывает ли этот образ восхищение? Рассмотрим пример Дженнифер Лопес: даже в простых леггинсах она сияет, но решив присоединиться к моде на искусственно испачканные джинсы, кажется, она потеряла кусочек своего привычного блеска.

Это направление в моде уже охватило многих знаменитых дам Голливуда. Белла Хадид, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски – все они были замечены в джинсах, имитирующих следы грязи, при этом особенно популярным является эффект "ржавчины" на ткани. И Дженнифер Лопес тоже выбрала подобный стиль, стремясь не отставать от модных новинок, которые предпочитает молодежь.

Тенденция быстро распространилась и среди российских знаменитостей. Юля Гаврилина, блогер, тоже примерила подобный деним и продемонстрировала результат своим подписчикам, опубликовав снимок в своем блоге.

Можно предположить, что для достижения стильного образа достаточно облачиться в испачканные джинсы? Это не совсем так.