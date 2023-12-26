Дженнифер Лопес поддалась тренду и вышла в свет в "грязных" джинсах
Вместе со своей мамой и сестрой, звезда отправилась за покупками, но ее одежда казалась не вполне обыденной. Вместо привычного гламура, Дженнифер Лопес выбрала стиль, который резко контрастировал с ее статусом.
В мире моды текущий писк – носить одежду, словно она испачкана в грязи. Известные личности одинаково стремятся заполучить эти новые дизайнерские джинсы, которые уже окрестили вершиной стиля текущего года в журналах с блестящими обложками.
Вызывает ли этот образ восхищение? Рассмотрим пример Дженнифер Лопес: даже в простых леггинсах она сияет, но решив присоединиться к моде на искусственно испачканные джинсы, кажется, она потеряла кусочек своего привычного блеска.
Это направление в моде уже охватило многих знаменитых дам Голливуда. Белла Хадид, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски – все они были замечены в джинсах, имитирующих следы грязи, при этом особенно популярным является эффект "ржавчины" на ткани. И Дженнифер Лопес тоже выбрала подобный стиль, стремясь не отставать от модных новинок, которые предпочитает молодежь.
Тенденция быстро распространилась и среди российских знаменитостей. Юля Гаврилина, блогер, тоже примерила подобный деним и продемонстрировала результат своим подписчикам, опубликовав снимок в своем блоге.
Можно предположить, что для достижения стильного образа достаточно облачиться в испачканные джинсы? Это не совсем так.
Важный аспект состоит в том, что износ на ткани должен присутствовать в изобилии, благодаря чему создаётся винтажный образ. Не вся потёртость одинаково ценна – она должна быть эстетически приемлемой. Чтобы эффектно подчеркнуть стиль, следует использовать теплые оттенки, такие как золотистый, терракотовый и коричневатый. Искусственная "загрязнённость" должна быть аккуратно и равномерно распределена по длине одежды. На Дженнифер Лопес джинсы выглядят так, как будто она упала в лужу или копала картошку, ее образу однозначно не хватает стиля.