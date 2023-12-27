В Запорожской области в 2023 году сотрудники МЧС спасли более 50 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Более 50 жителей Запорожской области спасли сотрудники МЧС при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий на территории региона. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Запорожской области Дмитрий Кучерков на мероприятии, посвященном Дню спасателя.

"На территории Запорожской области было ликвидировано около 5 тыс. последствий происшествий, большая часть из них - пожары. <...> Подразделения ГУ МЧС привлекались около 200 раз к ликвидации последствий [происшествий], обрушений, принимали участие в аварийно-спасательных работах, в том числе и при ДТП. Благодаря профессионализму и мужеству наших ребят было спасено более 50 жизней", - сказал он.

По словам Кучеркова, в 2023 году сотрудники ГУ МЧС доставили жителям области порядка 20 тыс. тонн продуктов питания. Кроме того, спасатели принимали участие в перемещении более 4 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей от линии боевого соприкосновения в безопасные районы области. "Подразделения ГУ МЧС уже укомплектованы всем необходимым и планово продолжают переоснащаться образцами новейшей пожарно-спасательной техники и оборудования", - добавил он.