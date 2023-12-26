Пластический хирург Хайдаров рассказал о самых странных запросах от своих клиентов

Недавно прошло мероприятие в честь дня рождения Алены Жигаловой, известной журналистики. Тимур Хайдаров был приглашен на торжество в качестве гостя, где он поделился примерами абсурдных вопросов, которые получает от клиентов во время консультаций.

В беседе с "Пятым каналом", хирург рассказал, что мужья его пациенток часто обеспокоены вопросом, не лопнут ли импланты во время интимной близости. Все же больший интерес у мужчин вызывают размеры и очертания приобретенных достоинств. Тимур Хайдаров поделился, что иногда мужчинам приходится напоминать, что выбор должна делать сама женщина, ведь именно ей предстоит жить с изменениями.

"Мужчины зачастую забегают вперед, перечисляют желания: первое, второе, третье, словно это список заказов. В это время женщина часто молчит. Я обращаю их внимание на то, что это не автомобиль в сервисе. Женщине предстоит нести эту красоту на себе, поэтому важно, чтобы она сама приняла решение", – рассказывает Тимур Хайдаров.

Хирург утверждает, что представление о мужской неприязни к операционным изменениям внешности является не более чем мифом. Он отмечает, что мужья, которые заботятся о самочувствии своих жен, часто не только поддерживают, но и активно помогают в решении проблем, связанных с недовольством внешностью, вплоть до сопровождения их к специалисту по пластической хирургии. Тимур Хайдаров рассказал, что любовь и понимание зачастую приводят к тому, что мужчины идут на такие шаги, чтобы их жены чувствовали себя увереннее и счастливее.