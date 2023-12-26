Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала необычный совет для стройности

Кажется, что она такая же стройная, как во времена учебы в Саратовском театральном училище.

"Я сейчас вешу 54 килограмма, хотя еще недавно стрелка показывала 58. Просто когда я работаю, у меня желудок отключается, – рассказала актриса женскому журналу "Клео.ру".

– Сегодня вот был весь день на съемках – в процессе мой полнометражный фильм. Поэтому поесть удалось только один раз – в 22 часа".

"Обмен веществ, хорошая энергетика и никаких диет, – вот и все мои секреты, – говорит Оксана. – А если кто-то страдает от лишнего веса, пусть просто попробует уменьшить порции. Хотя гораздо важнее полюбить себе таким, какой ты есть. Даже если и "пышечка".

Но дала актриса и необычный совет для стройности: "Людей визуально можно обмануть правильно подобранной одеждой. Например, полоски должны быть только вдоль тела, но не поперек. Полным людям не стоит носить вещи в крупную клетку. И важно отказаться от розовых цветов. Зато белый цвет будет уместен. Это цвет богачей, а их не судят за полноту (смеется)".