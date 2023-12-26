Что еще вы могли не знать о мицеллярной воде

О том, что мицеллярная вода существует, знают все. Потому что она есть у многих. Но, как ни странно, не каждый может ответить на вопрос, что это, собственно, такое — и каких ошибок в использовании лучше избегать.

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Что такое мицеллярная вода?

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Это легкое очищающее средство, которое появилось в Париже в начале 1900-х годов. Бальнеологические салоны начали предлагать этот продукт модным дамам, чтобы обеспечить их мягкой водой. В те благословенные времена местная вода была очень жесткой для кожи.

А настоящая популярность к средству пришла лишь в 1990-е годы благодаря основателю французской компании Bioderma Жану-Ноэлю Торелю. Он известен как изобретатель мицеллярной воды в ее современном виде. Любопытно, что бренд продает одну единицу средства каждую секунду.

Мицеллярная вода состоит из частиц, называемых мицеллами. Они помогают очистить кожу от грязи, пота, масла и макияжа. Это смесь очищенной воды, глицерина и поверхностно-активных веществ. Именно ПАВы отвечают за образование мицелл.

Минусы использования

Правильно использовать мицеллярную воду необходимо с помощью ватных шариков. Простое разбрызгивание средства на лицо ничего не даст. Кстати, держитесь подальше от мицеллярных салфеток, они содержат больше добавок и, по отзывам, жестко воздействуют на кожу.

Плюсы использования

Это исключительное очищающее средство. Оно отлично подходит для исправления ошибок в макияже. Просто нанесите его на ватный диск и аккуратно удалите лишнее. Например, вы можете спокойно убрать тональный крем, не прибегая к удалению и повторному нанесению макияжа глаз.

А еще мицеляркой можно оттереть краску с кожи после окрашивания волос, трудновыводимые пятна с одежды или обуви.

Распространенные ошибки при использовании

Чего следует избегать при использовании мицеллярной воды:

Не смывать

Несмотря на то, что на упаковке большинства средств написано «не смывать», ополаскивать кожу после их применения все же нужно. Причина в том, что остатки грязи могут остаться на коже, если ее не смыть.

Применять после кремов или сывороток

Мицеллярная вода — это очищающий продукт, поэтому наносить его следует перед применением средств, которые ваша кожа будет впитывать.

Тереть очень сильно

Так вы не очистите кожу, а наоборот, затащите грязь повсюду. Да еще и вызовите раздражение и воспаление. Именно поэтому мицеллярную воду следует смывать, если есть такая возможность.

Использовать в качестве тоника