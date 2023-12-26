Как правильно составить модный лук в стиле гранж

Если переводить дословно, то термин гранж обозначает что-то отталкивающее и даже неопрятное. В далеких 90-х знаменитости чаще прежнего предпочитали именно это стиль. На сегодняшний день ажиотаж на подобные вещи хоть и поубавился, но они все равно пользуются популярностью. Редакция "Клео.ру" разобралась в этом сложном и модном вопросе и готова поделиться с читателями несколькими полезными советами, как правильно составить модный образ в стиле гранж.

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Особенности

Современные вещи в стиле гранж уже давно перестали быть похожими на одежду бездомного. Сейчас многие именитые дизайнеры специально "состаривают" дорогую ткань, чтобы она больше выбивалась из общепринятых стандартов. Одежда в этом стиле должна выглядеть небрежной, потертой, многослойной, иметь грубые швы и заплатки, дополнительно выделяться цепями и рокерскими атрибутами, а также иметь клетчатый принт и эпатажные надписи.

Как носить и с чем сочетать вещи в стиле гранж

Пожалуй, крайне незаменимыми элементами данного стиля по-прежнему остаются намеренная и демонстративная небрежность. Чтобы оставаться в тренде, необходимо не точь-в-точь цитировать образы в стиле гранж, которые были ранее популярны, а внести современные детали и адаптировать их под направление этого стиля. Вот несколько примеров :

Футболки и майки с дерзкими принтами Состаренные "грязные" джинсы Безразмерные клетчатые рубашки Винтажные кожаные куртки Рваные свитера Объемные шарфы Массивная обувь на толстой подошве