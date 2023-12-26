Актрису Ханде Эрчел раскритиковали за смену имиджа

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел кардинально сменила имидж и показала результат. Снимком она поделилась в Instagram. Перед камерой Ханде Эрчел позировала с длинными рыжими волосами, завитыми в крупные локоны. Она также сделала каскадную челку. Она была одета в корсетное мини-платье, ярко-красные колготки и обувь в тон. Несмотря на многочисленные вопросы и критику поклонников, актриса не уточнила, парик на ней или она решилась сменить имидж. Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи. Но несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В личном блоге актрисы также нет снимков с ее бойфрендом, из-за чего поклонники звезды считали, что отношения между влюбленными закончились. Однако позже появились фотографии звезд с различных мероприятий.