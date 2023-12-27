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Российская стилистка назвала главные тренды на зиму

Российская стилистка Анна Скороходова назвала главные тренды на зиму. Соответствующий материал появился на сайте «Радио 1».

Российская стилистка назвала главные тренды на зиму
© Unsplash

По мнению эксперта, в настоящем сезоне дизайнеры решили в своих коллекциях сделать акцент на женственность.

«Эта зима имеет изобилие трендов — это и тихая роскошь, и стиль библиотекаря, и офискор, и тотал деним, и барбикор. То есть огромное количество стилистик, которое на себя девушка может примерить», — объяснила она.

В связи с этим специалистка посоветовала обратить внимание на приталенные или полуприталенные жакеты и утепленные пальто, а также топы и платья с открытыми плечами. Кроме того, Скороходова рассказала об актуальном предмете гардероба — свитере.

«Особенно актуален серый свитер в стилистике библиотекаря. Это классический серый свитер некрупной вязки, возможно, с горловиной», — пояснила она и добавила, что данную вещь можно сочетать с атласной юбкой или джинсами.

В заключение собеседница издания напомнила про одежду в бельевом стиле, а также юбки и платья длины макси.

Ранее Анна Скороходова перечислила россиянкам старше 50 лет неподходящую одежду. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от романтичных образов, состоящих из обтягивающих мини-платьев с открытыми руками или высоких каблуков.

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