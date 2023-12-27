«Бывают лёгкие стычки». Фигуристы Леонтьева и Горелкин — о взаимоотношениях в паре

Софья: Стараемся не обижаться друг на друга, кто бы что кому на эмоциях ни сказал, даже самое неприятное. Не обращаем на это внимание и говорим позже. Мы стараемся отдыхать друг от друга, потому что каждый день на тренировках вместе. На выходных лишний раз не созваниваемся, только если по делу или что-то смешное рассказать (смеётся).

Даниил: Это реально очень важный фактор в любых взаимоотношениях — иногда нужно отдыхать друг от друга. Также у нас характеры достаточно вспыльчивые у обоих, мы очень противные в работе. Наш прекрасный психолог Жанна Симак называет нас саркастичной парой — иногда какие-то неприятные слова стараемся превратить в шутки или сарказм. Но мы с Соней очень хорошо друг друга понимаем, слышим, даже если не сразу. На этом мы и держимся. Плюс, как бы мы где-то друг друга недопоняли, мы всё равно друг друга ценим, уважаем как людей. Я знаю, Сонька знает, что мы друг друга никогда не бросим в беде, в проблемах. Мы друг друга всегда выслушаем и можем рассчитывать на взаимопомощь.