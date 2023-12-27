Анастасии Ивлеевой может грозить уголовное дело

Накануне Федеральная налоговая служба начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой. По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, проверка проводится по материалам ГУЭБиПК МВД России.

"Она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. "Тыл в надежных руках", - подытожила она.

По данным источника РЕН ТВ, проверка повторная и ФНС интересует период с 2020 года. Весной налоговики уже выявляли задолженность, которую блогер так и не погасила.

После скандальной вечеринки в ночном клубе "Мутабор" на Анастасию Ивлееву подали иск на 1 млрд рублей инициативная группа граждан, от сотрудничества отказались мобильный оператор и банк. Блогер выпустила еще одно видео с извинениями и попросила дать ей "второй шанс".