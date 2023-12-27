Новый пожарно-спасательный отряд приступил к работе в ТиНАО
Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы «Безопасный город» там были построено и отремонтировано 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тыс. человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза», – сказал Бирюков.
По его словам, в зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находятся 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповское.
«В отряде работают более 80 специалистов, подразделение оснащено современной пожарно-спасательной техникой и всем необходимым для проведения ежедневных занятий и тренировок личного состава. Благодаря появлению пожарного депо в поселении Щаповское время прибытия пожарных и спасателей на место происшествия сократится практические в два раза», – добавил заммэра.