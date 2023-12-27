Новый пожарно-спасательный отряд приступил к работе в ТиНАО

«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание, с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы «Безопасный город» там были построено и отремонтировано 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тыс. человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза», – сказал Бирюков.