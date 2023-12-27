Виктория Боня недовольна пластикой лица и снова летит в США на операцию

И все-таки Виктория Боня не полностью довольна своим преображением у голливудского пластического хирурга, которое случилось еще летом. По мнению телеведущей, сейчас у нее один глаз отличается от другого. Поэтому Виктория снова летит в Лос-Анджелес, чтобы доктор Као исправил досадный изъян и «дотянул ей глаз».

«Девочки, скажите, я придираюсь к себе или нет? Я лечу сейчас в Лос-Анджелес, хочу доктору Као сказать... Вот этот глаз супер, как я хотела, а другой как будто он немножко не дотянул. И вот так если подтянуть второй глаз, то будет прям идеально. Я же права, ребят? Вы же видите разницу?» — рассуждает Боня в сторис в запрещенной сети.

К слову, недавно хирург Виктории Бони показал, как телеведущая выглядела до процедуры и через несколько месяцев. Удивительно, но среди подписчиков звезды нашлись такие, кто не увидел никакой разницы, заявив, что в лице Виктории ничего не изменилось.