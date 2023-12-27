Белое с белым, красное с красным: как правильно носить монохром

У вас есть один любимый цвет, который вы хотите носить постоянно или вам просто лень придумывать, как сочетать разные цвета в одном комплекте? У нас хорошие новости — монохром никогда не перестанет быть актуальным, но нужно учитывать некоторые моменты, чтобы образ не казался скучным. Советы, как сочетать одинаковые цвета, чтобы выглядеть стильно и интересно.

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1. Сочетайте разные фактуры

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Согласитесь, трикотаж или деним с ног до головы — это одно, а вот сочетание трикотажа и глянцевой кожи, невесомого шифона или плотного тяжелого атласа — это совсем другое?

Вязаный свитер отлично рифмуется с шелком, под пуховик или пальто матовой ткани можно надеть топ из металлизированной нити. Дальше просто включаем фантазию и сочетаем то, что обычно кажется разнородным.

2. Используйте многослойность

За счет слоев возникает дополнительная игра объемов в силуэте — и, кстати сказать, зимой так гораздо теплее. Пример: атласная майка-комбинашка плюс рубашка плотного хлопка, плюс ажурный джемпер тонкой шерсти, плюс джинсы А-силуэта и асимметричная юбка. А сверху — дутое пальто-оверсайз и невероятных размеров шарф. И все выдержано в одной гамме.

Конечно, далеко не каждый рискнет выйти из дома в таком экстравагантном наряде, но попробовать сочетать четыре-пять вещей без риска прослыть чудаком и фриком вполне можно.

3. Используйте вещи с принтами

Речь о рисунке, который тоже будет монохромным — например, черным с серым, синим со светло-голубым, оранжевым с бледно-желтым, серым с белым. Главное тут — добавить ритма, который будет задавать принт. Он никак не помешает цельному восприятию монохромного образа, но придаст динамики и стильности.

4. Сделайте один яркий акцент

Только представьте — серый или черный комплект и ярко-красная сумка. Или желтый шарф. Или что-то еще максимально контрастное, но только одно. Иначе это уже получится не монохром, а светофор.

Лучше всего акцентно работают аксессуары — перчатки, обувь, массивные броши или оправы очков, головные уборы и шарфы.

5. Выбирайте цвет комплекта одежды под свои природные цвета. Или наоборот.

На жгучих брюнетках восхитительно смотрятся комплекты одежды драматичного оттенка воронова крыла или спокойного благородного графита. А еще получается интересный образ в белом. Или в красном. Или в каком угодно ярком.