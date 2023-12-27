Звезда фильма «Она — мужчина» сменила имидж два раза за сутки

Американская актриса Аманда Байнс сменила имидж два раза за сутки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда фильма «Она — мужчина» записала в сторис видео, на котором она рассказала, что решила покрасить свои светлые пряди в черный цвет, продемонстрировав на камеру упаковку от красителя бренда Revlon. Позже девушка поделилась снимком, на котором она предстала в обновленном образе.

Однако через несколько часов Байнс вновь опубликовала ролик, где она запечатлела себя с осветленными наполовину волосами.

«Мне не понравились черные волосы, и я снова захотела стать блондинкой», — заявила она подписчикам.