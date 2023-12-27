В Курской области преподавателя техникума осудили за получение взяток

61-летнюю преподавательницу Суджанского техникума осудили за получение взяток. За деньги женщина помогала студентам подготовить выпускные квалификационные работы и сдать государственную итоговую аттестацию. Женщину обвинили по шести эпизодам по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки, совершенное должностным лицом за незаконные действия). Свою вину курянка не признала. Путём частичного сложения наказаний суд оштрафовал её на 700 тысяч рублей и лишил права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях на 3 года. Полученные от студентов взятки на 120 тысяч рублей конфисковали и обратили в доход государства. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»