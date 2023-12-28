В Курской области в «Движение первых» вступили 25 тысяч человек

В концертно-творческом центре имени Щепкина впервые прошла «Ёлка Первых» Курской области. На ней встретились 180 активных участников движения. Региональное отделение «Движения Первых» в Курской области было зарегистрировано 27 декабря 2022 года. Оно стало первым в стране. За это время в него вступили 25 тысяч курян, более 9,5 тысячи из них входят в состав возрождённых тимуровских отрядов. За год появились 500 первичных отделений «Движения Первых» в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, а местные отделения функционируют во всех районах Курской области. С наступающим Новым годом участников «Движения первых» поздравил первый заместитель министра внутренней и молодёжной политики Курской области Владимир Гребёнкин. Он вручил награды отличившимся. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»