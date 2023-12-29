Как носить женские худи оверсайз с капюшоном

Некоторые предметы гардероба прочно проникли в молодежную моду и стали ее неоспоримыми трендами. К таким вещам относится толстовка, выполненная в объемном покрое и будто нарочито снятая с чужого плеча. Предлагаем разобраться, с чем носить худи с капюшоном оверсайз, чтобы выглядеть эффектно и неповторимо. Клео.ру собрал самые актуальные тенденции в мире моды и предлагает создавать образы с учетом того или иного стилистического направления.

© Клео.ру

Худи с джинсами и кроссовками

Видео дня

Женское худи, джинсы и кроссовки – это стильный и комфортный повседневный образ. Подобные вещи отлично сочетаются и гармонируют между собой. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие актуальные тенденции при создании стильных луков:

Обратите внимание на цветовую схему вашего образа. Худи может быть нейтрального цвета (черного, серого, белого) или иметь принт. Джинсы тоже часто выбираются нейтральные, в традиционной сине-голубой, черной, серой, бежевой, белой цветовой гамме. Кроссовки могут быть в цвет худи или дополнять его.

Решая, как носить худи, обязательно обращайте внимание на особенности своей фигуры. В зависимости от этого джинсы могут быть зауженными, прямыми или широкими, подчеркивая достоинства или корректируя недостатки.

Дополните образ аксессуарами, такими как часы, браслеты, чтобы добавить индивидуальность. В прохладный сезон можно сочетать худи и джинсы с тренчем, пальто, курткой, пуховиком, наброшенным поверх.

Создание женственного образа с юбкой и худи

Сочетание юбки и худи – это интересный способ создать стильный и комфортный образ, который сочетает в себе женственность и небрежность. Несмотря на то, что верх имеет покрой оверсайз, он отлично комбинируется с воздушным и даже летящим низом, ассоциирующимся с нежностью и романтичностью. Именно за счет такой игры на контрасте и создается неповторимый стиль, а образ приобретает пикантную изюминку. Клео.ру предлагает воспользоваться вариантами сочетаний при составлении оригинального лука:

Полупрозрачная или легкая макси-юбка с цветочным узором или пастельным оттенком совмещается со свободным худи, предпочтительно в нейтральных тонах, чтобы создать контраст с ярким низом.

Плиссированная мини-юбка, которая придает игривость образу будет неповторимо смотретьяс в комбинации с укороченным худи оверсайз, приоткрывающим полоску живота.

Неоспоримым трендом продолжает оставаться джинсовая юбка разной длины (мини, миди или макси). Ее дополняет трикотажное объемное худи, используемое, чтобы создать уютный и стильный контраст с денимом.

Короткая спортивная юбка беспроигрышно смотрится с ярким худи с логотипом или принтом для акцента.

Кожаную мини-юбка органично дополнит укороченное худи с декоративными элементами или вышивкой.

Спортивный стиль

Спортивный стиль с использованием женского худи – это отличный выбор для удобного повседневного образа. Объемный верх оверсайз с капюшоном будто нарочно создан, чтобы сделать лук дерзким и непринужденным. Особенно эффектно будут смотреться комбинации с такими предметами гардероба:

Удлиненное худи, прикрывающее бедра, с капюшоном и карманами, возможно, с логотипом спортивного бренда, можно сочетать с облегающими лосинами. Такой вариант станет находкой для обладательниц стройных красивых ног.

Оверсайз худи отлично дополнят комфортные шорты из хлопка или трикотажа, имеющие полурасклешенный крой.

Женское худи с декоративными элементами, например, молниями, вышивкой или аппликациями, выступает основным акцентом образа. Его гармонично дополняют свободные тренировочные брюки или джоггеры.

Деловой casual

Деловой кэжуал с использованием женского худи предполагает создание стильного и уютного офисного образа, где сохраняется баланс между профессионализмом и комфортом. Клео.ру предлагает модницам взять рассмотреть следуюшие оригинальные идеи:

Жаккардовое худи с декоративным узором гармонично дополнят строгие брюки с высокой талией. Другой вариант – подобрать классическую юбку-карандаш.

Укороченное худи с простым дизайном можно поддеть под структурированный офисный пиджак. В качестве низа подбирают прямые брюки или модели с защипами в области талии.

Прямые брюки, соответствующие цвету худи, отлично подойдут для создания готового комплекта.

Различные эксперименты

Современные модницы отлично знают, что при создании образа можно по максимуму проявлять креатив и фантазию. Модельеры разрешают все, даже сочетать на первый взгляд несочетаемые вещи. Важен конечный результат, который привлечет внимание окружающих и соберет восхищенные взгляды. Вы можете воспользоваться одной из оригинальных идей, которые предлагает для вашего рассмотрения Клео.ру:

Пастельное худи с объемным капюшоном можно совместить с дерзкими рваными джинсами. В качестве обуви подбираются кроссовки на массивной подошве или кеды-конверсы.

Стиль спорт-шик стал неоспоримым трендом среди юных модниц. Такой образ предлагается реализовать, используя объемное худи-платье с карманами, высокие кеды или кроссовки, широкие очки и спортивный рюкзак.

Примером смелого эксперимента станет комбинирование яркого худи с контрастным логотипом с кожаной юбкой, сапогами или туфлями на высоком каблуке.

Микс с женственной юбкой-пачкой составит объемное худи с ярким принтом. Образ дополнят балетки или туфли на низком каблуке.

Базовое худи оверсайз без лишних деталей подчеркнет длинная рубашка, выглядывающая из-под него. В качестве нижней части подбираются стандартные джинсы или брюки.

Подведем итог