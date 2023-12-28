Стилист назвала образы, которые придадут стройность женщинам после 50 лет

Скорректировать фигуру женщинам старше 50 лет помогут платья длины миди, брючные костюмы пыльных оттенков и юбка-карандаш. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова. По словам эксперта, на дамах старшего возраста будут хорошо смотреться и корректировать фигуру базовые вещи из плотных тканей. "Классической историей удлинения силуэта для женщин 50+ станут брючные костюмы пыльных оттенков с различными декоративными элементами – украшениями, необычного цвета обувью, будь это туфли на невысоком каблуке либо сапоги", – продолжает стилист. Также визуально вытянуть фигуру поможет платье длины миди. "Поверх можно надеть жакет строгих форм. Даже возможно с акцентными плечами, которые будут визуально стройнить. Либо зимнее пальто. К этой комбинации мы добавляем какой-то яркий акцент. Например, шарф активного цвета, который можно просто накинуть, чтобы он свободно свисал с плеч. Таким образом силуэт будет удлиняться", – объясняет Скороходова. Отличным вариантом станет и классическая рубашка с поднятым воротником. "Во-первых, воротник прикрывает зону шеи, которая зачастую у женщин в 50+ несколько видоизменяется. Также он всегда смотрится очень торжественно и благородно", – отмечает стилист. Тем, кто предпочитает носить юбки, рекомендуется отказаться от обтягивающих трикотажных вариантов, поскольку они будут акцентировать внимание на всех проблемных зонах. "Мы присматриваемся к юбке-карандашу длины миди. Никак не короче. Либо к его облегченной версии, например юбке плиссе. Она замечательным образом вытягивает силуэт", – говорит эксперт. Вместе с тем стоит избегать мешковатой безразмерной одежды и обтягивающих вещей из тонких тканей, которые слишком сильно облегают и просвечиваются. Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, какая верхняя одежда будет в тренде этой зимой. По его словам, в моде сегодня больше элегантности. Рекомендуется обратить внимание на короткие или длиной в пол шубы, сделанные из искусственного меха. При этом мода на дутые куртки и большие пуховики сходит на нет.