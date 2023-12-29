Блогерша показала идеальный макияж для встречи с бывшим

«Неважно, встретите ли вы его случайно или намеренно, яркая помада точно привлечет внимание мужчины. К тому же ваши глаза должны приковывать к себе взгляды — просто подчеркните веко коричневой подводкой и вы удивитесь», — заключила собеседница издания.