В Австралии из-за нападения акулы погиб третий человек за год

СИДНЕЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Подросток стал третьим погибшим в 2023 году от нападения акул в Австралии. ЧП произошло на юге страны рядом с пляжем Этель, сообщается на сайте полиции штата Южная Австралия.
"В четверг <…> полиция получила сообщение о нападении акулы возле пляжа Этель в национальном парке Иннес. К сожалению, из воды было извлечено тело подростка", - сообщили в ведомстве.
По данным газеты The Guardian, с ноября в штате введен запрет на школьные поездки на пляжи, после того как акула напала на женщину, в результате чего та получила серьезные травмы.
Издание сообщает, что это третье за год нападение акулы на людей в Австралии, закончившееся смертельным исходом. В начале ноября серфер умер после атаки хищника у побережья Южной Австралии. Ранее школьный учитель также погиб во время серфинга в результате нападения акулы.