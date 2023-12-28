Китайская медицина и современная косметология: что такое аккупунктурный лифтинг

Казалось бы, что можно сделать нового в сфере омолаживающих технологий при таком изобилии современных методик? Тем не менее всегда актуально и важно женщине любого возраста применять альтернативные, безопасные и одновременно эффективные способы, чтобы сохранять молодость лица. Одним из таких способ считается акупунктурный лифтинг.

© Freepik.com/benzoix

Благодаря акупунктурному лифтингу человек не только выглядит молодо, но и сохраняет молодое состояние изнутри. Рада Цыренжапова Невролог, рефлексотерапевт

Видео дня

На чем основан акупунктурный лифтинг

Врачи китайской медицины стремились к восстановлению общего баланса организма. Согласно традиционной китайской медицине, на кожу влияют не только гормональный фон, состояние кишечника и печени, как это принято считать в западной медицине, но и отдельные органы, связанные между собой меридианами — путями, по которым циркулирует энергия ци.

На лице расположены точки важных каналов, регулирующих работу внутренних органов. Нарушения, связанные с желудком, обязательно отразятся на области под глазами (серые круги, отечность), так как именно там начинается меридиан желудка. Нарушения в желчном и мочевом пузыре скажутся на веках, так как первые точки меридианов этих органов начинаются во внутреннем и внешнем уголках глаз.

В целом состояние кожи очень зависит от состояния легких. Если ци легких ослаблена, то и кожа будет тусклой и вялой. А легкие, в свою очередь, связаны наружно-внутренними связями с толстым кишечником. Это нам уже более понятно: дисбактериоз часто является причиной воспаления кожи. Таким образом, получается сложнейшая система взаимосвязей.

Как работает акупунктурный лифтинг

При введении иглы в определенные биологически активные точки на лице кожа реагирует локально. Это активизирует обменные процессы в тканях, стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты и способствует регенерации клеток кожи. По сути, акупунктурный лифтинг — это безоперационная подтяжка мышц лица.

Акупунктурный лифтинг применяет древние знания китайской медицины. Он работает по принципу поэтапного воздействия на всю область лица, прорабатывая каждую зону, воздействуя более чем на десяток точек. Он может устранить такие косметические дефекты шеи и лица, как «мешки» и синяки под глазами, снижение тургора кожи, рубцы и морщины в области лба, межбровные, «гусиные лапки».

Эффект объясняется тем, что при помощи тонких игл врач работает не только с эпидермальным и дермальным слоями кожи, но и с подкожно-жировой клетчаткой и с мышцами, где, как известно, также происходят возрастные изменения трофики, тонуса, плотности и перераспределения массы. Поэтому многие пациенты во время и после процедуры испытывают приятные ощущения активизации не только на поверхности кожи, но и в глубине тканей лица. Игла работает на всю толщину поверхностного мышечно-апоневротического слоя, за счет чего достигается лифтинговый эффект.

Продолжительность сеанса — от 30 минут до часа. Среднее количество процедур для женщин — от трех до пяти на одну зону. Рекомендуется после достижения желаемого эффекта выполнять поддерживающие сеансы со средней частотой один раз в месяц.