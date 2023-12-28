Три способа поправить челку, если мастер в салоне ее криво отрезал

Стрижка челки — всегда рискованное мероприятие, даже если вы доверились профессионалу.

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Вместе со стилистом Александрой Петровой мы подскажем несколько способов исправить ошибку мастера.

Плетем косичку

Если вы отрезали длинную челку, есть отличный способ это исправить, но понадобится определенная сноровка. Александра предлагает заплести французскую косичку.

«С помощью косичек можно не только скрыть косяки мастера, но и почти каждый день создавать новые образы, ведь вы никогда не повторите косичку одинаково», — поясняет стилист.

Меняем пробор

И снова речь про длинную челку. В случае, если она получилась несимметричной, подкорректировать можно другим пробором. Александра:

«Попробуйте косой пробор. Переложите челку так, чтобы ровные пряди остались свободными, а слишком короткие или выбивающиеся можно заколоть невидимками».

Добавляем аксессуары

Когда челка слишком короткая, здесь не обойтись без дополнительных аксессуаров, и Александра полностью согласна.

«Сейчас в тренде акцентные заколки, например, жемчужные все еще в топе. Заколите челку, не пряча саму заколку. Выбившиеся пряди просто закрепите невидимками», — поясняет стилист.