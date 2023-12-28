Какие пластические операции лучше делать зимой, специально для «Рамблера» рассказала пластический хирург Дарья Фетисова.

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Пластическая операция — это всегда травма для тела, которая влечет за собой реабилитационный период, отталкиваясь от которого мы и говорим, что зима — наиболее оптимальное время для хирургических вмешательств. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

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Операции на теле

Дарья подчеркивает, что особое внимание стоит обратить на зимнее время года, если вы собираетесь делать операции на теле.

Например, впоследствии липосакции — операции, направленной на удаление подкожно-жировой ткани из проблемных зон, — остается обширная травма тела, которая требует длительного реабилитационного периода, полностью ограничивающее попадание солнечных лучей на травмы. Как мы понимаем, летом избежать солнца куда труднее, нежели в зимнее время. К тому же, реабилитационный период предполагает обязательное ношение компрессионного белья: оно плотное, и будет приносить некий дискомфорт в теплое время года. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

Помимо липосакции, популярны и маммопластика (операция на молочной железе, заключающаяся в изменении ее формы) и абдоминопластика (направлена на иссечение избытков кожи и жировых отложений, образовавшихся после родов или в силу особенностей строения организма). Такие операции подразумевают наличие саморассасывающихся швов, которые иногда могут давать отсроченное воспаление. И если на них будет попадать солнце и вода, может образоваться инфекция.

Для таких операций, оптимально холодное время года, так как первичная реабилитация по телу может занимать 3-4 месяца, в которые важно беречь себя.

Успех операции зависит и от того, как пациент проходит реабилитационный период и придерживается ли рекомендаций хирурга. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

Операции на лице

Что касается пластических операций на лице, к примеру блефаропластики, подтяжки лица, липосакции второго подбородка, то здесь хирург обращает внимание на рубцы, которые остаются после операции.

Именно рубцы подвержены воздействию ветра, солнца и других погодных условий. Попадание солнечных лучей на рубцы может привести не только к рубцеванию, но и появлению пигментных пятен. Но такие неприятности решаются при помощи головного убора, тень от которого защищает попадание от солнца. Помимо этого, для благоприятного заживления тканей в течение 3-4 недель на рубец ни в коем случае не должна попадать морская вода. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

Пластический хирург Фетисова обращает внимание, что перед каждой операцией требуется консультация врача, который в зависимости от ваших планов, поможет определиться со временем планируемой операции и заранее объяснит, какие последствия могут ждать во время реабилитации.