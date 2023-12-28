Васильев перечислил модные цвета в одежде на 2024 год

«С ним нужно быть аккуратными, ведь он может испортить оттенок вашей кожи, но кареглазым, зеленоглазым, шатенкам и рыжим это не грозит. Верхнюю одежду, например, пальто в ультрамодном тоне, можно дополнить перчатками или оправой для очков зеленого цвета, чтобы образ получился неотразимым», — рассказал Васильев.